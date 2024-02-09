"Детский сад": Путин высказался о возможном вступлении Украины в НАТО

Президент РФ Путин заявления об открытых дверях НАТО для Украины назвал "интересным кино"

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации 2008 года, когда НАТО открыло двери Незалежной в военный блок, несмотря на то, что страна в соответствии с Декларацией о независимости обладает нейтральным статусом. Глава РФ назвал это "интересным кино" и подчеркнул, что они не договаривались об этом.

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Он сделал сравнение позиции Североатлантического альянса с поведением малышей в детском саду, которые не просчитывают последствия своих действий. По словам российского лидера, объяснялось это тем что на них "нажали", они одобрили перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут — и вы опять согласитесь… Где гарантии? Никаких", — высказался Владимир Владимирович.

Потом, по словам президента РФ, Запад стал осваивать территорию Украины, а там у каждого второго гражданина всегда были связи с Россией.