Владимир Путин рассказал, почему цели СВО ещё не достигнуты

Путин: Россия ещё не достигла целей СВО, одна из которых — денацификация

0:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации ещё не достигнуты. Одна из таких целей, отметил глава государства, это денацификация.

Фото: kremlin.ru

Он пояснил, что имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. По его словам, эта тема обсуждалась на переговорах в Стамбуле.

Ранее Путин заявил, что Москва и Киева рано или поздно договорятся, а также отметил, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.