Владимир Путин рассказал, почему цели СВО ещё не достигнуты

Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации ещё не достигнуты. Одна из таких целей, отметил глава государства, это денацификация.
Он пояснил, что имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. По его словам, эта тема обсуждалась на переговорах в Стамбуле.
Ранее Путин заявил, что Москва и Киева рано или поздно договорятся, а также отметил, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
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