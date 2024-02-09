Владимир Путин рассказал, почему цели СВО ещё не достигнуты

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Путин: Россия ещё не достигла целей СВО, одна из которых — денацификация

0:30
Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации ещё не достигнуты. Одна из таких целей, отметил глава государства, это денацификация. 

Путин: Россия ещё не достигла целей СВО, одна из которых — денацификация
Фото: kremlin.ru

Он пояснил, что имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. По его словам, эта тема обсуждалась на переговорах в Стамбуле. 

Ранее Путин заявил, что Москва и Киева рано или поздно договорятся, а также отметил, что Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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