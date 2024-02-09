Назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью". Стало известно, зачем Байден решил внепланово обратиться к нации

Президент США внепланово обратился к нации. Причиной стал отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении документом Там Джо Байдена называют человеком с проблемами с памятью.
"С моей памятью все хорошо, мне не нужны его советы", - сказал американский лидер, продолжив оправдываться за свою память.
В подтверждение своих слов о том, что с его памятью всё в порядке, Байден призвал посмотреть, что он сделал за время своего президентства.
Внеплановое обращение к нации Белый дом анонсировал во время интервью президента России Владимира Путина американскому журналисты Такеру Карлсону.
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