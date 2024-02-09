Назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью". Стало известно, зачем Байден решил внепланово обратиться к нации

Байден возмутился, что его назвали пожилым человеком с проблемами с памятью

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США внепланово обратился к нации. Причиной стал отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении документом Там Джо Байдена называют человеком с проблемами с памятью.

Фото: Office of President Joe Biden

"С моей памятью все хорошо, мне не нужны его советы", - сказал американский лидер, продолжив оправдываться за свою память.

В подтверждение своих слов о том, что с его памятью всё в порядке, Байден призвал посмотреть, что он сделал за время своего президентства.

Внеплановое обращение к нации Белый дом анонсировал во время интервью президента России Владимира Путина американскому журналисты Такеру Карлсону.