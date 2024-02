Владимир Путин заявил, что Украина начала войну, а целью России является ее прекращение

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0