Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия и Украина рано или поздно договорятся.
По словам главы государства, Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
Путин также отметил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь, заявил президент, США должны исправлять эту ошибку.
Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.