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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся

0:25
Политика

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. 

Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам главы государства, Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. 

Путин также отметил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь, заявил президент, США должны исправлять эту ошибку. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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