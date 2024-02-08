Сербское издание Politico проинформировало, что Берлин вскоре станет основным спонсором Киева. Штаты отстраняются от конфликта, что создаёт мрачные перспективы для ЕС.
"Теперь немцы окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени США", — содержится в публикации.
Отсутствие финансирования со стороны "большого брата" фактически сделает ФРГ единственным донором Киева. На фоне этого Шольц подталкивает европейские государства к увеличению помощи Незалежной, а также выражает раздражение по поводу того, что Германия не пошатнула свою репутацию колеблющейся страны в отношении Украины, несмотря на предоставленную ею помощь.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.