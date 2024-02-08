Шольца предупредили о реализации худшего сценария в вопросе помощи ВСУ

Politico: для Германии складывается неутешительный сценарий в вопросе помощи Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Сербское издание Politico проинформировало, что Берлин вскоре станет основным спонсором Киева. Штаты отстраняются от конфликта, что создаёт мрачные перспективы для ЕС.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

"Теперь немцы окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени США", — содержится в публикации.

Отсутствие финансирования со стороны "большого брата" фактически сделает ФРГ единственным донором Киева. На фоне этого Шольц подталкивает европейские государства к увеличению помощи Незалежной, а также выражает раздражение по поводу того, что Германия не пошатнула свою репутацию колеблющейся страны в отношении Украины, несмотря на предоставленную ею помощь.