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Politico: для Германии складывается неутешительный сценарий в вопросе помощи Украине

0:45
Политика

Сербское издание Politico проинформировало, что Берлин вскоре станет основным спонсором Киева. Штаты отстраняются от конфликта, что создаёт мрачные перспективы для ЕС.

Politico: для Германии складывается неутешительный сценарий в вопросе помощи Украине
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

"Теперь немцы окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени США", — содержится в публикации.

Отсутствие финансирования со стороны "большого брата" фактически сделает ФРГ единственным донором Киева. На фоне этого Шольц подталкивает европейские государства к увеличению помощи Незалежной, а также выражает раздражение по поводу того, что Германия не пошатнула свою репутацию колеблющейся страны в отношении Украины, несмотря на предоставленную ею помощь.

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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