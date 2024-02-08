Рада Русских прокомментировала свое выдвижение кандидатом в президенты РФ

Визажист Рада Русских на заседании ЦИК РФ заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах главы РФ не было ни хайпом, ни пиаром, передаёт РИА Новости.
Девушка представила в комиссию 476 подписей, тогда как для самовыдвижения кандидат должен предоставить не менее 300 тысяч подписей.
В своем выступлении бьюти-блогер поблагодарила членов комиссии и призналась, что сдача подписей в ЦИК стала для неё "одним из самых тёплых моментов".
"Очень жаль, что на этих выборах нет ни одной женщины. Хотелось бы, конечно, проголосовать из солидарности", — добавила она.
Стоит отметить, что среди недостатков в документах, представленных Радой, было названо отсутствие чека, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Также у бьюти-блогера не было списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.
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