Рада Русских прокомментировала свое выдвижение кандидатом в президенты РФ

Бьюти-блогер Рада Русских заявила, что ее выдвижение кандидатом в президенты РФ не пиар

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Визажист Рада Русских на заседании ЦИК РФ заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах главы РФ не было ни хайпом, ни пиаром, передаёт РИА Новости.

Фото: emdigital.ru by Рада Русских is licensed under public domain

Девушка представила в комиссию 476 подписей, тогда как для самовыдвижения кандидат должен предоставить не менее 300 тысяч подписей.

В своем выступлении бьюти-блогер поблагодарила членов комиссии и призналась, что сдача подписей в ЦИК стала для неё "одним из самых тёплых моментов".

"Очень жаль, что на этих выборах нет ни одной женщины. Хотелось бы, конечно, проголосовать из солидарности", — добавила она.

Стоит отметить, что среди недостатков в документах, представленных Радой, было названо отсутствие чека, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Также у бьюти-блогера не было списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.