"Разговаривает с покойниками": "медиум" Байден пообщался с Гельмутом Колем

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что в 2021 году пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет ТАСС. Со слов действующего президента США, разговор между ними состоялся лично с глазу на глаз.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States