"Разговаривает с покойниками": "медиум" Байден пообщался с Гельмутом Колем

После Миттерана Байден пообщался с покойным Колем

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что в 2021 году пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет ТАСС. Со слов действующего президента США, разговор между ними состоялся лично с глазу на глаз.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По словам политика с когнитивными нарушениями, Коль сказал ему взять в руки The Times, где написано, что около тысячи недовольных взломали двери в британском парламенте и убили нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьера до исполнения обязанностей.

Речь шла о прошедшем в 2021 году диалоге с Меркель на саммите G7 в Соединённом Королевстве. В частности, политики обсуждали события 6 февраля 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Но Байден перепутал личности немецких канцлеров.

Американский лидер второй раз за несколько дней спутал имена европейских лидеров. Ранее его "оговорка" коснулась французского президента Эмманюэля Макрона. Его он назвал Франсуа Миттераном, который умер почти три десятилетия назад.