Байден назвал причину критической ситуации на Украине

Президент США Байден: Украина находится в критической ситуации из-за отсутствия помощи

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Украина пребывает в критической точке конфликта. Виной этому стало сокращение помощи западных стран, заявил президент США Джо Байден в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, пишет Bloomberg. Хозяин Белого дома посетовал на то, что друзья Незалежной бросают её в трудный момент, в то время, когда Россия "наступает на пятки".

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"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился лидер США, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Незалежной, за который не проголосовали в сенате.

Напомним, что вчера законопроект о выделении дополнительных средств Украине, Израилю и на защиту границ был заблокирован в сенате США.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию о том, что без возобновления поддержки США киевский режим будет вынужден капитулировать.