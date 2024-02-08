Украина пребывает в критической точке конфликта. Виной этому стало сокращение помощи западных стран, заявил президент США Джо Байден в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, пишет Bloomberg. Хозяин Белого дома посетовал на то, что друзья Незалежной бросают её в трудный момент, в то время, когда Россия "наступает на пятки".
"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился лидер США, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Незалежной, за который не проголосовали в сенате.
Напомним, что вчера законопроект о выделении дополнительных средств Украине, Израилю и на защиту границ был заблокирован в сенате США.
Ранее американские СМИ опубликовали информацию о том, что без возобновления поддержки США киевский режим будет вынужден капитулировать.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.