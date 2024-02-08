"Выбыл": Бориса Надеждина сняли с выборов

ЦИК России признал недействительными 9 147 подписей в поддержку Бориса Надеждина, сообщил Telegram-канал Mash. Достоверными признаны всего 95 587 подписей из 104 734. Было обнаружено 11 подписей умерших людей.
Надеждин, в свою очередь, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и призвал отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля.
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также не зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента РФ. В его подписях обнаружили 14,9% брака, что превышает допустимые 5%. При этом зампред ЦИКа Николай Булаев проинформировал, что в подписях в поддержку Малинковича было найдено 8 подписей россиян, скончавшихся в прошлом году.
Сейчас ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в российские лидеры. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.