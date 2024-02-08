"Выбыл": Бориса Надеждина сняли с выборов

Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты России

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

ЦИК России признал недействительными 9 147 подписей в поддержку Бориса Надеждина, сообщил Telegram-канал Mash. Достоверными признаны всего 95 587 подписей из 104 734. Было обнаружено 11 подписей умерших людей.

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Надеждин, в свою очередь, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и призвал отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля.

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также не зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента РФ. В его подписях обнаружили 14,9% брака, что превышает допустимые 5%. При этом зампред ЦИКа Николай Булаев проинформировал, что в подписях в поддержку Малинковича было найдено 8 подписей россиян, скончавшихся в прошлом году.

Сейчас ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в российские лидеры. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.