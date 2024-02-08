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Найдена ещё одна визитка Путина из 1990-х, её пустили с молотка: сколько просят за раритет

Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей

1:10
Политика » Власть

Ещё одну визитку Владимира Путина времён 1990-х нашли в Санкт-Петербурге и выставили на электронный аукцион. На любопытный лот обратил внимание телеграм-канал RIA_Kremlinpool в четверг.

Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Фото: Kremlin.ru

Пока за реликвию просят 44 тысячи рублей. Итоги торгов будут подведены 11 февраля.

Кроме визитки, с молотка пойдёт ещё один связанный с российским президентом раритет — свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за его подписью в качестве председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга, датированный 14 июля 1992 года. Лидирующая ставка за этот лот составляет 75 тысяч рублей.

Это уже не первая визитка Путина, дошедшая из далёкого прошлого. Ещё одна, принадлежавшая политику, когда он был советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, была продана в декабре за 2 миллиона рублей. В октябре 2019 года также за 2 миллиона выставлялась его визитка времён работы в мэрии Северной столицы.

Визитка Путина
Визитка Путина
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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