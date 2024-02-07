Взявший интервью у российского президента журналист Такер Карлсон внесён в базу украинского ресурса "Миротворец"

Журналист из США Такер Карлсон числится в базе "Миротворца"

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Знаменитый телеведущий Такер Карлсон внесён в базу пропагандистского сайта "Миротворец", где содержатся данные персон, которых создатели чудо-портала считают врагами Украины, передаёт РИА Новости.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Стоит отметить, что экс-сотрудник Fox News значится в пресловутых списках ещё с июня 2023 года. Его обвиняют в "участии в гуманитарной агрессии против Незалежной" и "манипуляция общественным сознанием". В досье на журналиста содержится обвинение, что в своих передачах он "критиковал Зеленского", за что и "поплатился".

При этом сам Карлсон, побеседовавший с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил желание поговорить и с Зеленским, и выразил надежду, что тот согласится. Уже вышедшие ранее интервью с главой киевского режима в американских СМИ Такер назвал "пропагандой в ее самой отвратительной форме".

Все западные СМИ теперь опасаются, как много их лжи будет разоблачено. Карлсон подогрел интерес, прямо сообщив, что администрация Байдена сделала все, чтобы не допустить его встречи с Путиным. Сам Карлсон утверждал, что простые американцы даже не представляют, что на самом деле происходит в России и на Украине.