Медведев заявил, что в случае конфликта с НАТО, будут применены иные методы, чем в СВО

Зампред Совбеза РФ Медведев: Россия использует баллистические и крылатые ракеты в случае войны с НАТО

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Возможная война с Североатлантическим альянсом будет вестись не в окопах с применением артиллерии — в ней наша страна будет запускать баллистические и крылатые ракеты, сообщил в своём Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию спецоперации", — подчеркнул он.

Он добавил, что для защиты своих земель, нами будут использованы методы, основанные на военных документах и хорошо известные всем.

"И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис", — предупредил политик.

Он призвал лидеров на Западе говорить своим избирателям горькую правду о последствиях обострения конфликта и "не держать их за безмозглых идиотов", повторяя мантру о готовности к противостоянию с Россией.

Политик отметил, что несмотря на то, что Москва всегда говорила об отсутствии планов конфликта с государствами НАТО, такие обсуждения в геополитическом поле по-прежнему остаются. Он считает, что таким образом Запад отвлекает внимание мира от боевых действий в Незалежной, а также от неудач ВСУ на фронте, так как туда идут огромные деньги.