Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачникам на заметку: плюсы и минусы вересковой земли
Совет Федерации предложил освободить многодетных от курортного сбора
Политолог Колчин: освобождение Красного Лимана откроет ВС России дорогу в Славянск и Изюм
Ученые заявили, что пенсионерам сложно набрать вес даже при соблюдении всех правил
Эпидемиолог Ненастина призвала россиян правильно мыть руки, чтобы не подхватить ОРВИ
Эксперты рассказали, как включать печку зимой, чтобы не лопнуло лобовое стекло
Терапевт Шахова объяснила обострение многих заболеваний весной изменениями в окружающей среде
Токсичные привычки ухода за кожей, которые нужно оставить в прошлом
"Яндекс.Путешествия": 2023 году Пермский край вошёл в число самых востребованных направлений для путешественников
Медведев заявил, что в случае конфликта с НАТО, будут применены иные методы, чем в СВО

Зампред Совбеза РФ Медведев: Россия использует баллистические и крылатые ракеты в случае войны с НАТО

1:08
Политика

Возможная война с Североатлантическим альянсом будет вестись не в окопах с применением артиллерии — в ней наша страна будет запускать баллистические и крылатые ракеты, сообщил в своём Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ Медведев: Россия использует баллистические и крылатые ракеты в случае войны с НАТО
Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию спецоперации", — подчеркнул он.

Он добавил, что для защиты своих земель, нами будут использованы методы, основанные на военных документах и хорошо известные всем.

"И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис", — предупредил политик.

Он призвал лидеров на Западе говорить своим избирателям горькую правду о последствиях обострения конфликта и "не держать их за безмозглых идиотов", повторяя мантру о готовности к противостоянию с Россией.

Политик отметил, что несмотря на то, что Москва всегда говорила об отсутствии планов конфликта с государствами НАТО, такие обсуждения в геополитическом поле по-прежнему остаются. Он считает, что таким образом Запад отвлекает внимание мира от боевых действий в Незалежной, а также от неудач ВСУ на фронте, так как туда идут огромные деньги.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
В Авдеевку зашёл спецназ Росгвардии, под Донецком 700 убитых боевиков Дмитрий Плотников Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Последние материалы
С этими упражнениями мышцы тазового дна укрепятся
Экономист Катасонов: банк Китая Chouzhou остановил расчёты с РФ из-за страха санкций
"Политика": Европа уже готова к разделу Украины после поражения ВСУ
Как сохранить ногти кошек здоровыми: секреты экспертов и частота стрижки
Древние римляне завезли клопов в Британию, открыли археологи
Эти кусты будут цвести с мая по июль
Изысканный кофе фраппучино: сделать дома не так сложно, как кажется
Пушилин: ВСУ управляют БПЛА, атакующими ДНР, через терминалы Starlink
CC: стало известно об исследовании, в результате которого погибли более 40 детей на Украине
Совфед возложил ответственность за гибель граждан РФ на страны Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников