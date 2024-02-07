Израиль одобрил законопроект, по которому будут сажать на срок до 5 лет за отрицание "терактов 7 октября"

В Израиле будут приговаривать к пяти годам заключения за отрицание "терактов 7 октября"

Telegram-канал "Главновости Палестина и Саудия" проинформировал, что за отрицание "терактов 7 февраля" будет предусмотрена ответственность, в виде заключения до 5 лет. Такой законопроект одобрен министерским комитетом Израиля.

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Законопроектом устанавливается, что тюремному заключению теперь будут подвергаться лица, отрицающие факт "нападения террористов" и "преуменьшающие трагическое значение этого теракта и его последствий".

В стране также с 1986 действует закон об уголовной ответственности за отрицание Холокоста. По нему "лица, которые публикуют письменно или устно материалы, опровергающие или принижающие преступные действия, совершенные против еврейского народа или против человечества во время правления нацистов, с целью защиты тех, кто совершал эти деяния, или же с целью выражения солидарности с ними" сажают на 5 лет.