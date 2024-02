Израиль одобрил законопроект, по которому будут сажать на срок до 5 лет за отрицание "терактов 7 октября"

Telegram-канал "Главновости Палестина и Саудия" проинформировал, что за отрицание "терактов 7 февраля" будет предусмотрена ответственность, в виде заключения до 5 лет. Такой законопроект одобрен министерским комитетом Израиля.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY