Интервью с президентом России Владимиром Путиным, взятое журналистом Такером Карлсоном, скоро увидит свет. Об этом сообщает американский телеведущий Алекс Джонс, как отмечает argumenti. ru со ссылкой на Telegram-канал "RT на русском".
По информации, размещённой в TG-канале, интервью с Владимиром Путиным продолжительностью в два часа будет доступно в ближайшее время.
Ранее сам анонс интервью Путина вызвал большой переполох на Западе. А в ЕС даже призвали из-за этого ввести против Карлсона санкции.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.