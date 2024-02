Телеведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону выйдет уже скоро

Your browser does not support the audio element.

Интервью с президентом России Владимиром Путиным, взятое журналистом Такером Карлсоном, скоро увидит свет. Об этом сообщает американский телеведущий Алекс Джонс, как отмечает argumenti. ru со ссылкой на Telegram-канал "RT на русском".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0