Телеведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону выйдет уже скоро

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Интервью с президентом России Владимиром Путиным, взятое журналистом Такером Карлсоном, скоро увидит свет. Об этом сообщает американский телеведущий Алекс Джонс, как отмечает argumenti. ru со ссылкой на Telegram-канал "RT на русском".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По информации, размещённой в TG-канале, интервью с Владимиром Путиным продолжительностью в два часа будет доступно в ближайшее время.

Ранее сам анонс интервью Путина вызвал большой переполох на Западе. А в ЕС даже призвали из-за этого ввести против Карлсона санкции.