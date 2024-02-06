Глава Евросовета Шарль Мишель шокирован идей оставления Крыма и Луганска за РФ

Глава Евросовета Мишель: без поддержки ЕС ВСУ будут вынуждены воевать водяными пистолетами

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Ряд депутатов ЕП на пленарной сессии выступили против поставок оружия Киеву. На это глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ошеломлён таким развитием событий, передаёт "Лента.ру".

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"Вы что, хотите, чтобы Украина оборонялась водяными пистолетами, дискуссиями?" — возмутился чиновник.

Он выразил негодование призывами к миру в Незалежной и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью Российской Федерации. Мишель подчеркнул, что каждый евро для поддержки Киева является инвестицией "в безопасность, процветание и стабильность европейцев".

Глава Евросовета выразил удовлетворение тем, что 1 февраля страны ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд на четырехлетний срок.