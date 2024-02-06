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Глава Евросовета Шарль Мишель шокирован идей оставления Крыма и Луганска за РФ

Глава Евросовета Мишель: без поддержки ЕС ВСУ будут вынуждены воевать водяными пистолетами

0:50
Политика

Ряд депутатов ЕП на пленарной сессии выступили против поставок оружия Киеву. На это глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ошеломлён таким развитием событий, передаёт "Лента.ру".

Глава Евросовета Мишель: без поддержки ЕС ВСУ будут вынуждены воевать водяными пистолетами
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Вы что, хотите, чтобы Украина оборонялась водяными пистолетами, дискуссиями?" — возмутился чиновник.

Он выразил негодование призывами к миру в Незалежной и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью Российской Федерации. Мишель подчеркнул, что каждый евро для поддержки Киева является инвестицией "в безопасность, процветание и стабильность европейцев".

Глава Евросовета выразил удовлетворение тем, что 1 февраля страны ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд на четырехлетний срок.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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