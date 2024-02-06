"Тёмная лошадка Токаева": стало известно имя премьера Казахстана

Токаев предложил кандидатуру Бектенова на пост главы Казахстана

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьером Казахстана стал Олжас Бектенов. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает "Интерфакс".

Фото: flickr.com by Ken and Nyetta is licensed under Attribution 2.0 Generic

В пресс-службе Токаева проинформировали, что Бектенов на эту должность выдвинут от политической партии Amanat. В поддержку кандидата проголосовали 69 депутатов мажилиса, воздержались 7 народных избранников.

Политолог Константин Калачёв в интервью для "Царьграда" заявил, что главное достоинство нового премьера — это то, что он профессиональный борец с коррупцией. Токаевым сейчас анонсирована эра нового справедливого Казахстана, и для Бектенова важно все принципы воплотить в реальность, уверен эксперт. Если с этим он справится и станет популярным в народе, то, возможно, в будущем он станет потенциальным преемником нынешнего президента. Известно, что Бектенов имеет опыт работы в регионах в администрациях Астаны и Акмолинской области.