Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал опасную для мира ситуацию, когда министр обороны США Ллойд Остин внезапно, включая своего престарелого шефа, "пропал с радаров". Политик задался вопросом: в чьих руках остался главный чемоданчик с секретными кодами? Неясно, что было с ним во время недуга его владельца.
Медведев также сделал оригинальное предположение о наличии "экстрасенсорных способностей" у лидера США.
"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, как выяснилось, лично общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика)", — пошутил он.
Политик отметил, что об этой беседе поведал сам Байден, перепутав Францию с Германией.
"Мир действительно в опасности", — заключил Медведев.
Напомним, что сегодня президент США Джо Байден оговорился и сказал, что недавно встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, скончавшимся в далёком 1996 году.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.