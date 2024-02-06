"Мир в опасности": Медведев прокомментировал заявление Байдена о том, что он общается с Миттераном

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал опасную для мира ситуацию, когда министр обороны США Ллойд Остин внезапно, включая своего престарелого шефа, "пропал с радаров". Политик задался вопросом: в чьих руках остался главный чемоданчик с секретными кодами? Неясно, что было с ним во время недуга его владельца.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

Медведев также сделал оригинальное предположение о наличии "экстрасенсорных способностей" у лидера США.

"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, как выяснилось, лично общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика)", — пошутил он.

Политик отметил, что об этой беседе поведал сам Байден, перепутав Францию с Германией.

"Мир действительно в опасности", — заключил Медведев.

Напомним, что сегодня президент США Джо Байден оговорился и сказал, что недавно встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, скончавшимся в далёком 1996 году.