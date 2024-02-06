Лондон готов воевать с Россией: об этом заявил глава правительства Соединëнного Королевства

Премьер Сунак: Британия готова отразить "нападение" со стороны России

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Лондон готов к отражению нападения со стороны России, если бы Москва решила его совершить, заявил глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак в интервью TalkTV.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, обеспечение безопасности государства является его первоочередной обязанностью. Сунак напомнил, что Британия занимает второе место по объему оборонных расходов среди стран НАТО.

Однако, согласно отчёту комитета обороны, опубликованному в начале февраля, Великобритания столкнулась с проблемами нехватки личного состава и набора военнослужащих, что делает её армию не готовой к потенциальному масштабному и продолжительному конфликту. На фоне этого глава генштаба ВС Великобритании, Патрик Сандерс, призвал граждан быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с РФ.

В нашей стране многие военные эксперты считают, что заявления о якобы планах России напасть на НАТО являются частью информационной войны для оправдания агрессии Запада против РФ.