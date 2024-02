Украинский депутат Кучеренко после слов Зеленского задался вопросом об истинном руководстве страной

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко посмеялся над заявлением Зеленского о "перезагрузке" властей, передаёт РИА Новости.

