Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко посмеялся над заявлением Зеленского о "перезагрузке" властей, передаёт РИА Новости.
"Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас "руководство"?!" — написал он в Facebook*.
О своем решение глава киевского режима проинформировал в беседе с журналистами итальянского канала Rai1. В частности, он сказал, что планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере. Политик заявил о необходимости кадровой чистки в высших эшелонах власти.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за историей с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного можно следить, как за телевизионной "мыльной оперой".
* — принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.