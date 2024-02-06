Украинский депутат Кучеренко после слов Зеленского задался вопросом об истинном руководстве страной

Депутат Верховной рады Кучеренко высмеял Зеленского за высказывание о "перезагрузке" властей

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко посмеялся над заявлением Зеленского о "перезагрузке" властей, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас "руководство"?!" — написал он в Facebook*.

О своем решение глава киевского режима проинформировал в беседе с журналистами итальянского канала Rai1. В частности, он сказал, что планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере. Политик заявил о необходимости кадровой чистки в высших эшелонах власти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за историей с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного можно следить, как за телевизионной "мыльной оперой".

* — принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.