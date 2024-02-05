Третья мировая война может начаться до окончания президентского срока Джо Байдена, соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Он заметил, что девять месяцев — это очень большой срок.
"Есть очень высокие шансы того, что мы получим третью мировую, потому что есть кое-кто, кто не выполняет свою работу как надо. Его никто не уважает, над ним смеется весь мир", — прокомментировал Трамп действия администрации Байдена.
Ранее сообщалось о том, что НАТО допустила будущее с президентом Трампом и без США. Чиновники альянса НАТО на неофициальной встрече обсудили перспективы военного блока в случае прихода к власти Дональда Трампа и утраты лидерства США.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.