Трамп: третья мировая война может начаться до окончания срока Байдена

Трамп заявил о возможном начале третьей мировой войны до конца срока Байдена

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Третья мировая война может начаться до окончания президентского срока Джо Байдена, соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заметил, что девять месяцев — это очень большой срок.

"Есть очень высокие шансы того, что мы получим третью мировую, потому что есть кое-кто, кто не выполняет свою работу как надо. Его никто не уважает, над ним смеется весь мир", — прокомментировал Трамп действия администрации Байдена.

Ранее сообщалось о том, что НАТО допустила будущее с президентом Трампом и без США. Чиновники альянса НАТО на неофициальной встрече обсудили перспективы военного блока в случае прихода к власти Дональда Трампа и утраты лидерства США.