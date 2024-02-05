Казахстанское правительство отправили в отставку

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, информация приводится на сайте Акорды.

Фото: phonoteka

"В соответствии со статьей 70 Конституции РК постановляю: принять отставку правительства", — говорится в указе президента.

Роман Скляр станет исполнять обязанности премьер-министра РК.

Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.

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