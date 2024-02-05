Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, информация приводится на сайте Акорды.
"В соответствии со статьей 70 Конституции РК постановляю: принять отставку правительства", — говорится в указе президента.
Роман Скляр станет исполнять обязанности премьер-министра РК.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее сообщалось о том, что в США предложили перенести столицу Украины из Киева во Львов. Об этом пишет Weapons and Strategy со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен. По всей вероятности, Запад понимает неизбежность наступления армии РФ.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.