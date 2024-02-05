Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является чудовищным актом терроризма, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ВСУ в субботу, 3 февраля, провели обстрел пекарни в Лисичанске. Согласно последним данным, погибло до 28 человек. Среди погибших беременная женщина и пятилетний ребенок.
"Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что СВО продолжается для того, чтобы подобные акты терроризма прекратились.
Ранее сообщалось о том, что Донецк, Горловку и Ясиноватский район обстреляли натовскими снарядами. Обстрел произошел со стороны вооруженных формирований Украины. Было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.