Удар по пекарне в Лисичанске является актом терроризма

Песков: Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является актом терроризма

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является чудовищным актом терроризма, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что ВСУ в субботу, 3 февраля, провели обстрел пекарни в Лисичанске. Согласно последним данным, погибло до 28 человек. Среди погибших беременная женщина и пятилетний ребенок.

"Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что СВО продолжается для того, чтобы подобные акты терроризма прекратились.

Ранее сообщалось о том, что Донецк, Горловку и Ясиноватский район обстреляли натовскими снарядами. Обстрел произошел со стороны вооруженных формирований Украины. Было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.