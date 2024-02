Удар по пекарне в Лисичанске является актом терроризма

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является чудовищным актом терроризма, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International