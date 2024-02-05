GT: НАТО втягивает РФ и Китай в мировую войну

Global Times: НАТО втягивает Россию и Китай в мировую войну через Украину

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в США для обсуждения продолжения поддержки Украины поставками вооружения для Украины. Отмечается, что дополнительный пакет помощи включает в себя сумму 60 миллиардов долларов, а также четырехлетний бюджет в 54,5 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Global Times.

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Крое того, Столтенберг упомянул Китай, который недвусмысленно позиционировал как "вызов" для НАТО. В материале издания говорится, что лидер НАТО больше не ограничивает определение российско-украинского конфликта Европой. Конфликт рассматривается как более глобальный.

"В результате он ищет легитимности глобального расширения НАТО. Расширение — это внутренняя потребность НАТО, а война — внешняя потребность" — говорится в материале издания.

Так, после роспуска Варшавского договора после окончания "холодной войны" НАТО изучает свое будущее направление.

Ранее сообщалось о том, что чиновники альянса НАТО на неофициальной встрече обсудили перспективы военного блока в случае прихода к власти Дональда Трампа и утраты лидерства США. По словам авторов статьи, в НАТО ранее не раз говорили о крепнущем единстве после российской СВО на Украине, однако теперь в альянсе произошёл "поразительный поворот мышления".