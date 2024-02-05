Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в США для обсуждения продолжения поддержки Украины поставками вооружения для Украины. Отмечается, что дополнительный пакет помощи включает в себя сумму 60 миллиардов долларов, а также четырехлетний бюджет в 54,5 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Global Times.
Крое того, Столтенберг упомянул Китай, который недвусмысленно позиционировал как "вызов" для НАТО. В материале издания говорится, что лидер НАТО больше не ограничивает определение российско-украинского конфликта Европой. Конфликт рассматривается как более глобальный.
"В результате он ищет легитимности глобального расширения НАТО. Расширение — это внутренняя потребность НАТО, а война — внешняя потребность" — говорится в материале издания.
Так, после роспуска Варшавского договора после окончания "холодной войны" НАТО изучает свое будущее направление.
Ранее сообщалось о том, что чиновники альянса НАТО на неофициальной встрече обсудили перспективы военного блока в случае прихода к власти Дональда Трампа и утраты лидерства США. По словам авторов статьи, в НАТО ранее не раз говорили о крепнущем единстве после российской СВО на Украине, однако теперь в альянсе произошёл "поразительный поворот мышления".
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.