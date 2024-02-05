13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), который готовится против России, может нести символический характер. Отмечается, что пакет только готовится. Соответствующую информацию приводит Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
Отмечается, что пакет санкций будет состоять из новых списков, которые запретят многим компаниям экспорт товаров двойного назначения. В Politico также заявили, что сроки слишком короткие для чего-то большего.
Среди предложений называется ограничение перемещений дипломатов России только страной, в которой они аккредитованы.
Ранее сообщалось о том, что КНДР из-за санкций испытывает недостаток иностранной валюты. Страна долгие годы искала пути обхода ограничений, торговала оружием, прибегала к помощи хакеров и даже открыла сеть ресторанов традиционной кухни по всему миру, доход от которых шел в бюджет страны, в том числе на оборонные цели.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.