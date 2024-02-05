Новый пакет санкций ЕС против России будет символическим

Politico: готовящийся пакет санкций ЕС против России будет символическим

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), который готовится против России, может нести символический характер. Отмечается, что пакет только готовится. Соответствующую информацию приводит Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Фото: РИА Новости by Владимир Сергеев

Отмечается, что пакет санкций будет состоять из новых списков, которые запретят многим компаниям экспорт товаров двойного назначения. В Politico также заявили, что сроки слишком короткие для чего-то большего.

Среди предложений называется ограничение перемещений дипломатов России только страной, в которой они аккредитованы.

Ранее сообщалось о том, что КНДР из-за санкций испытывает недостаток иностранной валюты. Страна долгие годы искала пути обхода ограничений, торговала оружием, прибегала к помощи хакеров и даже открыла сеть ресторанов традиционной кухни по всему миру, доход от которых шел в бюджет страны, в том числе на оборонные цели.