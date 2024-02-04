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Слова польского президента о Крыме сильно опечалили Зеленского и его команду

Депутат ГД Белик: слова Дуды о Крыме стали шоком для Зеленского

1:23
Политика

Главе Польши Анджею Дуде пришлось утешать своих расстроенных киевских подчинённых и уверять в поддержке Незалежной после обидных для той заявлений о Крымском полуострове, передаёт РИА Новости.

Депутат ГД Белик: слова Дуды о Крыме стали шоком для Зеленского
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

До этого он в интервью для YouTube-канала Kanal Zero признал, что Крым большую часть времени являлся частью России, и добавил, что не знает, способен ли Киев возвратить эту территорию под свой контроль. Депутат ГД РФ от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал эту ситуацию.

"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши такого политического демарша они точно не ожидали", — заявил он.

Он добавил, что заявление Дуды о Крыме имеет большое значение для Запада. В Европе Польша является проводником американских интересов и самым ярым русофобом в своей политике. Такое высказывание, по словам парламентария, заставит многих европолитиков задуматься о помощи и поддержке Украины.

Стоит отметить, что послу Украины в Польше Василию Зваричу пришлось оправдываться за слова Дуды. В своей публикации в соцсети X* он выступил с утверждением, что "Крым — это Украина”.

* — бывшая Twitter, заблокирована на территории РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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