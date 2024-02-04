Ставки на внезапную трагическую гибель главкома ВСУ активно растут — это фиксируют западные политбэты PredictIt, Betfair и Oddschecker.
По их информации, коэффициент на это событие резко снизился: если раньше в 2023 году он составлял 72 (на $100 можно было выиграть $7200), то сейчас он на уровне 12. Это говорит о том, что внезапная кончина главкома ВСУ стала рассматриваться как более вероятное событие, а не просто фантастическая возможность — отмечает MilitaryTimes.
Ещё в ноябре 2023 года (после обострения конфликта между Зеленским и Залужным) американские букмекеры начали принимать ставки на "политическое убийство одного другим". При этом "шансы на выживание главкома ВСУ оценивались выше.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.