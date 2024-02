Западные политбэты зафиксировали взлет ставок на убийство Залужного

Ставки на внезапную трагическую гибель главкома ВСУ активно растут — это фиксируют западные политбэты PredictIt, Betfair и Oddschecker.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.