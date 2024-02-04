Западные политбэты зафиксировали взлет ставок на убийство Залужного

На Западе сервисы ставок на политические события фиксируют взлет пари на убийство Залужного

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Ставки на внезапную трагическую гибель главкома ВСУ активно растут — это фиксируют западные политбэты PredictIt, Betfair и Oddschecker.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По их информации, коэффициент на это событие резко снизился: если раньше в 2023 году он составлял 72 (на $100 можно было выиграть $7200), то сейчас он на уровне 12. Это говорит о том, что внезапная кончина главкома ВСУ стала рассматриваться как более вероятное событие, а не просто фантастическая возможность — отмечает MilitaryTimes.

Ещё в ноябре 2023 года (после обострения конфликта между Зеленским и Залужным) американские букмекеры начали принимать ставки на "политическое убийство одного другим". При этом "шансы на выживание главкома ВСУ оценивались выше.