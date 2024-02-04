Экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в российской столице. Об этом стало известно от его коллеги Дженсона Хинкла, сообщает Telegram-канал Mash.
"Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным", — высказался он.
В сети также появилось фото Карлсона в Большом театре. Вероятно, журналист посетил балет "Спартак".
Известно, что о намерениях журналиста-республиканца также знают и политические элиты США. "Демократические" власти Белого дома высказались категорически против этого.
Такер Карлос — один из известнейших политических американских журналистов. В апреле 2023 года стало известно, что его уволили с Fox News. Это было связано с политической позицией телеведущего. Ведь он не любит отрабатывать "западную повестку" и критически относится к властям США и всему, что они творят.
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