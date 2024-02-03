Лидеры Франции и Италии оказали влияние на решение Орбана по Украине

Politico: Орбан изменил мнение о поддержке Украины из-за Франции и Италии

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Венгрии изменил свое решение по выделению ЕС Украине 50 миллиардов евро после встречи с президентом Франции и премьер-министром Италии, передаёт Politico.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

"Потребовались месяцы обаяния со стороны Джорджии Мелони и несколько вин и обедов со стороны Макрона, чтобы убедить Орбана согласиться поддержать отправку помощи Киеву", — пишет издание.

Известно, что французский глава в январе 2024 года пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец. Но главная дипломатическая работа, по информации источника, на протяжении нескольких месяцев велась Мелони, которая общалась с венгерским лидером по телефону, провела с ним встречу в брюссельском отеле "Амиго" и пообщалась утром перед саммитом.

Но, вероятнее всего, Орбан был вынужден согласиться выделить помощь во избежание крупного политического скандала, перед финальным голосованием лидеры ЕС якобы объяснили ему "кто здесь главный".