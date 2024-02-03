Лидеры Франции и Италии оказали влияние на решение Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии изменил свое решение по выделению ЕС Украине 50 миллиардов евро после встречи с президентом Франции и премьер-министром Италии, передаёт Politico.
"Потребовались месяцы обаяния со стороны Джорджии Мелони и несколько вин и обедов со стороны Макрона, чтобы убедить Орбана согласиться поддержать отправку помощи Киеву", — пишет издание.
Известно, что французский глава в январе 2024 года пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец. Но главная дипломатическая работа, по информации источника, на протяжении нескольких месяцев велась Мелони, которая общалась с венгерским лидером по телефону, провела с ним встречу в брюссельском отеле "Амиго" и пообщалась утром перед саммитом.
Но, вероятнее всего, Орбан был вынужден согласиться выделить помощь во избежание крупного политического скандала, перед финальным голосованием лидеры ЕС якобы объяснили ему "кто здесь главный".
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.