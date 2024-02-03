Предвзятый ИИ: американская компания OpenAI сообщила, что её чат-бот ChatGPT недоступен в РФ

Компания OpenAI из США заявила, что разработанный ею чат-бот ChatGPT недоступен в России

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Представитель американской компании OpenAI для ТАСС дал комментарий информации о том, что чат-бот ChatGPT будет запущен на "Госуслугах".

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

До этого глава Минцфиры Максут Шадаев предположил, что госуслуги будут оказывать онлайн, а все консультации станет давать ChatGPT, заполняя за пользователем необходимые документы. Это опрометчивое заявление было сделано на фоне того, что Bloomberg проинформировал о начале разработки OpenAI совместно с Пентагоном ряда проектов, в том числе в сфере кибербезопасности.

Представитель организации сообщил, что ChatGPT недоступен на территории Российской Федерации. OpenAI подкрепила эти слова официальным перечнем из почти 190 государств, где ChatGPT доступен, нашей страны среди них нет.

Эксперты считают странным выбор этого чат-бота, который явно будет под контролем недружественных стран, для обслуживания россиян. Ведь существуют, к примеру, такие российские языковые модели как YandexGPT "Яндекса" и GigaChat "Сбера".

Стоит отметить, что в других странах цифровые помощники тоже внедряются в системы оказания госуслуг. Например, в Сингапуре виртуальный ассистент помогает населению ориентироваться в сервисах, предоставляемых примерно 70 государственными учреждениями.