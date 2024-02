Предвзятый ИИ: американская компания OpenAI сообщила, что её чат-бот ChatGPT недоступен в РФ

Your browser does not support the audio element.

Представитель американской компании OpenAI для ТАСС дал комментарий информации о том, что чат-бот ChatGPT будет запущен на "Госуслугах".

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository