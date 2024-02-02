Бьюти-блогер с кольцом в носу сдала в Центризбирком 476 подписей вместо 300 тысяч

Бьюти-блогер Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских подалась на пост президента России, предоставив ЦИК всего 476 подписей избирателей вместо необходимых 300 тыс. Об этом сообщает EADaily.

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На заседании Центризбиркома отмечено, что впервые сталкиваются с ситуацией, когда кандидаты нарушают нормы закона, стремясь демонстрировать себя на выборах. Члены ЦИК обсудили необходимость уточнения законодательства, реагируя на необычный ход избирательной кампании Русских.

Вопрос о её регистрации будет рассмотрен 7 февраля. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что такие ситуации придают избирательному процессу новую реальность.