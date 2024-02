В Генштабе РФ обсудили сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Генштаба России сложности из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из участков в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, исходя из ежедневных контактов с российским военнослужащими, которые находятся непосредственно на передовой, он делает вывод о важности беспилотников.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0