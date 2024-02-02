В Генштабе РФ обсудили сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Генштаба России сложности из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из участков в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, исходя из ежедневных контактов с российским военнослужащими, которые находятся непосредственно на передовой, он делает вывод о важности беспилотников.
"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", — обратил внимание глава государства.
В то же время, Путин посетовал, что радиоэлектронная база является той сферой, где есть над чем работать, назвав её "ахиллесовой пятой".
Тем не менее, он заметил, что темп развития военных технологий в России достаточно хороший.
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