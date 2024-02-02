Пашинян заявил о невозможности дальнейшего военного сотрудничества Армении с Россией

В эфире Общественного радио Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не может продолжать отношения с Москвой в военной сфере, передаёт ТАСС.
По словам политика, Армении необходимо понять, с кем она реально может поддерживать военно-технические и оборонные отношения, республике требуются другие союзники.
"Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", — заявил Пашинян.
Однако он добавил, что Армения до сих пор считает Россию дружественной страной.
Напомним, что саммит ОДКБ в Минске, прошедший 23 ноября прошлого года, посетили лидеры шести государств. Мероприятие оставил без внимания лишь армянский президент. За это его строго отчитал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в прошлом году Пашинян начал активно контактировать с Францией. Он заявил, что их страны имеют старые экономические связи.
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