В Белом доме одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, находящимся в Ираке и Сирии. Об этом проинформировал телеканал CBS со ссылкой на чиновников США.
Сообщается, что удары будут нанесены в качестве мести за атаки БПЛА и ракет на американских военных в регионе, включая атаку дронов 28 января, в результате которой погибли трое военнослужащих ВС США на базе в Иордании, недалеко от сирийской границы. Время нанесения ударов будет определяться погодными условиями, так как нормальная видимость необходима во избежание жертв среди гражданских.
Журналисты считают, что погодные условия, необходимые для массированных ракетных ударов, являются попыткой отвлечь Иран или наоборот, для объяснения причин оттягивания начала войны.
"Байден так настроен на втягивание нашей страны в войну с Ираном, что ничего не может с собой поделать. Тегеран уже предупредил, что если мы ударим по их активам или персоналу, они ответят", — уверен ведущий CBS News.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.