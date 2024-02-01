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Соединённые Штаты одобрили планы ударов по Ираку и Сирии

CBS: Вашингтон одобрил удары по военным объектам Ирана в течение нескольких дней

1:04
Политика

В Белом доме одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, находящимся в Ираке и Сирии. Об этом проинформировал телеканал CBS со ссылкой на чиновников США.

CBS: Вашингтон одобрил удары по военным объектам Ирана в течение нескольких дней
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что удары будут нанесены в качестве мести за атаки БПЛА и ракет на американских военных в регионе, включая атаку дронов 28 января, в результате которой погибли трое военнослужащих ВС США на базе в Иордании, недалеко от сирийской границы. Время нанесения ударов будет определяться погодными условиями, так как нормальная видимость необходима во избежание жертв среди гражданских.

Журналисты считают, что погодные условия, необходимые для массированных ракетных ударов, являются попыткой отвлечь Иран или наоборот, для объяснения причин оттягивания начала войны.

"Байден так настроен на втягивание нашей страны в войну с Ираном, что ничего не может с собой поделать. Тегеран уже предупредил, что если мы ударим по их активам или персоналу, они ответят", — уверен ведущий CBS News.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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