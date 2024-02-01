Российские дипломаты в Лондоне требуют доступа к задержанному экс-главе Севастополя

В посольстве РФ потребовали доступ к задержанному Овсянникову

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Посольство РФ в Лондоне обратилось в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой подтвердить сведения о задержании экс- губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В случае, если Овсянников действительно находится под стражей, российские дипломаты просят незамедлительно обеспечить к нему доступ.

Как рассказали представители дипмиссии в беседе с РИА Новости,

"Сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин оффис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката", — указывают дипломаты.

По словам представителей российского посольства в Лондоне, всё вышеперечисленное должно входить в обязанности британской стороны в соответствии с подписанными ею конвенциями.

Напомним, что днём в четверг, 1 февраля, стало известно о задержании бывшего заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова в его доме в Лондоне. Как рассказывало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times, ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".

При этом в Кремле сообщали, что подробностей задержания у них нет.