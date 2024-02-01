Немецкие СМИ сообщили, что Зеленский не дал Залужному оставить Авдеевку

Bild: стало известно о споре Залужного и Зеленского по поводу Авдеевки

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

По данным немецкого издания Bild, главком ВСУ Валерий Залужный хотел уйти из Авдеевки несколько недель назад, но его планы были отклонены главой киевского режима. В тот день, 30 декабря, Зеленский решил приехать на передовую, чтобы поддержать солдат на линии фронта.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Залужный ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему”, — отметили журналисты.

Bild подтвердил информацию о намерениях президента Зеленского уволить главкома, однако это вызвало протесты у других генералов.

Залужный уже неоднократно обвинял политическое руководство страны, утверждая, что оно потеряло связь с реальностью и не руководствуется простой логикой и целесообразностью в своих оценках военной ситуации. Один из украинских офицеров отметил, что противостояние между гражданским и военным руководством негативно сказывается на общей ситуации в стране и ставит ВСУ в неприятное положение.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение об отставке генерала зависит от позиции Вашингтона.