По данным немецкого издания Bild, главком ВСУ Валерий Залужный хотел уйти из Авдеевки несколько недель назад, но его планы были отклонены главой киевского режима. В тот день, 30 декабря, Зеленский решил приехать на передовую, чтобы поддержать солдат на линии фронта.
"Залужный ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему”, — отметили журналисты.
Bild подтвердил информацию о намерениях президента Зеленского уволить главкома, однако это вызвало протесты у других генералов.
Залужный уже неоднократно обвинял политическое руководство страны, утверждая, что оно потеряло связь с реальностью и не руководствуется простой логикой и целесообразностью в своих оценках военной ситуации. Один из украинских офицеров отметил, что противостояние между гражданским и военным руководством негативно сказывается на общей ситуации в стране и ставит ВСУ в неприятное положение.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение об отставке генерала зависит от позиции Вашингтона.
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