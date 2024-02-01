Сын Героя СССР Маресьева резко ответил на слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по России

Накануне правнучка советского лётчика-легенды Валерия Чкалова Дарья Богданова выступила с призывом ударить ядерным оружием по российской столице и выразила желание проспонсировать эту акцию, передает ИА Регнум.
Сын советского летчика Алексея Маресьева Виктор прокомментировал это заявление. Он заявил, что слова Богдановой не имеют никакого отношения к свободе слова. Сын героя считает ее высказывания просто дуростью и проявлением безответственности.
"У неё ум теперь другой, доллар всё застилает, и честь, и совесть, и память. Вот такое у них теперь отношение к Родине и к великим предкам", — сказал Маресьев.
Он добавил, что восхищается своим отцом, который учился у великого летчика Валерия Чкалова.
Стоит отметить, что у Богдановой, являющейся гражданкой Израиля, в Москве живут мать, бабушка и дедушка. Но этот факт её не смущает. Она выразила готовность оказать материальную поддержку не только ВСУ, но и любой другой стороне, которая решится на использование ядерного оружия для удара по столице РФ.
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