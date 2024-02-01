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Сын Героя СССР Маресьева резко ответил на слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по России

Сын Маресьева: призыв правнучки Чкалова ударить ядерным оружием по Москве — полная дурость

0:13
Политика

Накануне правнучка советского лётчика-легенды Валерия Чкалова Дарья Богданова выступила с призывом ударить ядерным оружием по российской столице и выразила желание проспонсировать эту акцию, передает ИА Регнум.

Сын Маресьева: призыв правнучки Чкалова ударить ядерным оружием по Москве — полная дурость
Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Сын советского летчика Алексея Маресьева Виктор прокомментировал это заявление. Он заявил, что слова Богдановой не имеют никакого отношения к свободе слова. Сын героя считает ее высказывания просто дуростью и проявлением безответственности.

"У неё ум теперь другой, доллар всё застилает, и честь, и совесть, и память. Вот такое у них теперь отношение к Родине и к великим предкам", — сказал Маресьев.

Он добавил, что восхищается своим отцом, который учился у великого летчика Валерия Чкалова.

Стоит отметить, что у Богдановой, являющейся гражданкой Израиля, в Москве живут мать, бабушка и дедушка. Но этот факт её не смущает. Она выразила готовность оказать материальную поддержку не только ВСУ, но и любой другой стороне, которая решится на использование ядерного оружия для удара по столице РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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