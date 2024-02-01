Венгрия выступила против Украины, несмотря на давление ЕС

WSJ: ЕС колеблется между финансовой мотивацией и давлением на Венгрию

ЕС, столкнувшись с противодействием со стороны Будапешта в отношении помощи Киеву, встал перед сложным выбором, передает The Wall Street Journal.

Фото: pxfuel.com

В Евросоюзе существует двоякое мнение в отношении финансовой поддержки Украины и давления на Венгрию в связи с ее возможным отказом от помощи в ходе предстоящего саммита, запланированного на 1 февраля.

В качестве первого варианта решения проблемы европейские чиновники предложили введение механизма, который бы лишал Будапешт права голоса в ЕС и ограничивал финансирование от сообщества. Альтернативным вариантом является размораживание 20 миллиардов евро бюджетной помощи для Венгрии, которую не выплачивает Брюссель. Деньги остаются замороженными из-за обвинений правительства Венгрии в нарушении демократических принципов.

В предыдущих заявлениях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается предоставлять финансовую помощь Украине в виде поставок оружия. При этом он отметил, что Будапешт не будет мешать другим государствам поставлять вооружение ВСУ.