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Венгрия выступила против Украины, несмотря на давление ЕС

WSJ: ЕС колеблется между финансовой мотивацией и давлением на Венгрию

Политика

ЕС, столкнувшись с противодействием со стороны Будапешта в отношении помощи Киеву, встал перед сложным выбором, передает The Wall Street Journal.

WSJ: ЕС колеблется между финансовой мотивацией и давлением на Венгрию
Фото: pxfuel.com

В Евросоюзе существует двоякое мнение в отношении финансовой поддержки Украины и давления на Венгрию в связи с ее возможным отказом от помощи в ходе предстоящего саммита, запланированного на 1 февраля.

В качестве первого варианта решения проблемы европейские чиновники предложили введение механизма, который бы лишал Будапешт права голоса в ЕС и ограничивал финансирование от сообщества. Альтернативным вариантом является размораживание 20 миллиардов евро бюджетной помощи для Венгрии, которую не выплачивает Брюссель. Деньги остаются замороженными из-за обвинений правительства Венгрии в нарушении демократических принципов.

В предыдущих заявлениях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается предоставлять финансовую помощь Украине в виде поставок оружия. При этом он отметил, что Будапешт не будет мешать другим государствам поставлять вооружение ВСУ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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