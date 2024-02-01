Посол РФ в США Анатолий Антонов дал свой комментарий по поводу информации о том, что высокоточные управляемые снаряды GLSDB американского производства скоро прибудут в Незалежную, передаёт RT.
"Подтверждение, что новая партия дальнобойных боеприпасов доставляется на линию соприкосновения, по сути, перечеркивает любые уверения Белого дома о намерении добиться скорейшего окончания конфликта", — отметил дипломат.
Российская сторона два дня ожидала от администрации Байдена осуждения инцидента с самолетом Ил-76 в Белгородской области, но однако никакой реакции не последовало даже после заседания Совбеза ООН. Антонов добавил, что Россия воспринимает действия США как одобрение теракта, который совершил киевский режим, когда был сбит военно-транспортный самолёт из РСЗО Patriot. Посол подчеркнул, что такие действия не способствуют стабилизации ситуации на Украине и усугубляют напряженность в регионе.
В заключение дипломат заявил, что действия администрации Байдена говорят о намерении продлить агонию киевского режима.
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