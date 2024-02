Посол Антонов заявил, что США толкают Украину на новые военные преступления

Посол РФ в США Анатолий Антонов дал свой комментарий по поводу информации о том, что высокоточные управляемые снаряды GLSDB американского производства скоро прибудут в Незалежную, передаёт RT.

Фото: flickr.com by LH Wong is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic