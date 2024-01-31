Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76 со своими гражданами

Путин заявил, что не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с военнопленными украинцами

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не понимает, зачем украинцы сбили Ил-76 со своими военнослужащими, передаёт ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Он добавил, что даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление.

"Что касается самолета — у меня нет ответа. Можно предположить, что они это сделали случайно", — высказался президент РФ.

Он предположил, что таким образом украинские власти хотели спровоцировать Москву на аналогичный ответ.

Напомним, что инцидент произошел 24 января над Белгородской областью, когда Ил-76 перевозил украинских пленных для обмена. Самолёт рухнул из-за попадания в него снарядов из ЗРК Patriot. В МО РФ считают произошедшее с самолётом терактом и уверены, что киевскому режиму было известно о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться на пункте пропуска "Колотиловка".