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Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности создания на Украине демилитаризованной зоны

Президент РФ Путин пообещал отодвинуть демилитаризованную зону на Украине от мирных городов

1:30
Политика

В своем заявлении Владимир Путин подчеркнул необходимость создания демилитаризованной зоны на Украине, которая бы обеспечивала безопасность мирных городов, защищая их от обстрелов. Он особо отметил орудия иностранного производства, которые используются украинскими властями для атак на города, передаёт ТАСС.

Президент РФ Путин пообещал отодвинуть демилитаризованную зону на Украине от мирных городов
Фото: Якутия 24

Политик также подчеркнул, что преступления киевского режима, совершенные против российских граждан, не останутся безнаказанными. Российские военные занимаются отражением агрессии против "жизненно важных пунктов" РФ, отводя врага. Эта деятельность будет продолжаться в ближайшем будущем.

Ранее глава государства указывал, что Россия не стремится захватывать новые территории, и украинский кризис не имеет территориального характера.

Напомним, что в 2014 году в Киеве произошел переворот под флагами и лозунгами нацистов. За последние 8 лет киевский режим осуществлял систематическую дискриминацию русскоязычного населения и уничтожение русской идентичности. На мирные города ДНР и ЛНР, несогласные с нацистским Киевом, сыпались ракеты и мины, уносящие жизни женщин, стариков и детей. На Мюнхенской конференции 19 февраля 2022 года Зеленский угрожал скорым появлением в стране ядерного оружия. Россия вынуждена была вмешаться в ситуацию на Украине, чтобы предотвратить Третью мировую войну и защитить свою территорию.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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