На Украине назвали неожиданную причину намерений Зеленского убрать Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский планировал убрать Залужного из-за сбитого Ил-76 с пленными ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Зеленский планировал уволить главкома ВСУ Валерия Залужного из-за ситуации с российским Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских пленных, написал в своём YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных", — предположил эксперт.

Он уверен, что глава киевского режима собирался возложить на главкома ВСУ вину за Ил-76. Но Залужный не позволил этому произойти, так как знал правду, поэтому и была предпринята попытка его отставки. Соскин считает, что Зеленскому было известно о наличии на борту украинцев, а расшифровка чёрных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинских властей.

До этого в Financial Times появилась информация о том, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника после отставки, но генерал отверг это предложение.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту был сбит над Белгородской областью 24 января. Кремль обвинил Киев в нанесении ракетного удара по самолету.