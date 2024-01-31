Депутат Рады Дубинский заявил, что Венгрия "отвесила оплеуху" Кулебе на встрече в Ужгороде

Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила министра Кулебу на переговорах в Ужгороде

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Будапешт сделал неожиданное заявление, чем шокировал украинское общество. Согласно заявлению, Венгрия готова забрать Закарпатье, в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Такое предложение было озвучено главой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде, передаёт РИА Новости.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под подозрением в госизмене и содержится в СИЗО в Киеве, рассказал в своем Telegram-канале через своих адвокатов о том, как глава партии "Наша Родина" унизил главу украинского МИДа. Он описал это заявление как "вполне конкретную оплеуху", которая была нанесена перед визитом главы МИД Венгрии в Незалежную.

Политик считает, что слова Тороцкаи были действительно очень провокационными и имели свою цель. Этот шаг был направлен на "проверку прочности" украинских властей, чтобы выяснить, вызовут ли киевские власти посла Венгрии в МИД для разъяснений или нет Также это было явным признаком сильной позиции Будапешта и намеком на то, что Венгрия может сохранить свое вето при обсуждении помощи Украине на саммите Евросоюза, который состоится 1 февраля.

Дмитрий Кулеба ранее также выразил свое недовольство в отношении Венгрии и указал на взаимное недоверие между двумя странами.