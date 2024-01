Депутат Рады Дубинский заявил, что Венгрия "отвесила оплеуху" Кулебе на встрече в Ужгороде

Будапешт сделал неожиданное заявление, чем шокировал украинское общество. Согласно заявлению, Венгрия готова забрать Закарпатье, в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Такое предложение было озвучено главой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде, передаёт РИА Новости.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.