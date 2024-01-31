В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве

Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Комитета СФ по международным делам Андрей Климов в интервью изданию "Лента.ру" ответил на призыв правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой нанести удар ядерным оружием по столице России.

Фото: Вадим Савицкий

"Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275 статьи УК РФ, которая называется "Государственная измена". Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют", — заявил он.

Он подчеркнул необходимость исправления ошибок, допущенных в 90-х годах, когда было отменено воспитание патриотизма в школах. Политик вспомнил, что напротив его дома в Перми находится школа, на которой есть памятная табличка, посвящённая встрече в 1937 году Валерия Павловича с учащимися. А детство сенатора прошло рядом с улицей Чкалова. Климов представил, как чувствовал бы себя советский легендарный летчик-герой, если бы он был жив.

Правнучка Чкалова Дарья Богданова ранее призвала к ядерному удару по Москве. Она упомянула атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, считая их "идеальным завершением войны". При этом её мать, бабушка проживают в столице России. Женщина даже выразила согласие "проспонсировать" ядерный удар.