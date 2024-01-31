Наплевать на родню: правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика , заявила, что нужно применить ядерное оружие для удара по Москве, чтобы положить конец конфликту, передаёт "МК".
Она упомянула атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, считая их "идеальным завершением войны". Стоит отметить, что её мать, бабушка проживают в столице России. При этом женщина даже выразила согласие "проспонсировать" ядерный удар.
"Я обожаю Москву, я там выросла и провела лучшие годы своей жизни, но, если без этого невозможно обойтись…", — высказалась она.
Это не первый раз, когда Богданова демонстрирует враждебное отношение к своей родной стране. Ранее она открыто заявляла что россиянам пора услышать сирену воздушной тревоги. У самой девушки имеется израильский паспорт.
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