Наплевать на родню: правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

МК: правнучка советского летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика , заявила, что нужно применить ядерное оружие для удара по Москве, чтобы положить конец конфликту, передаёт "МК".

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Она упомянула атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, считая их "идеальным завершением войны". Стоит отметить, что её мать, бабушка проживают в столице России. При этом женщина даже выразила согласие "проспонсировать" ядерный удар.

"Я обожаю Москву, я там выросла и провела лучшие годы своей жизни, но, если без этого невозможно обойтись…", — высказалась она.

Это не первый раз, когда Богданова демонстрирует враждебное отношение к своей родной стране. Ранее она открыто заявляла что россиянам пора услышать сирену воздушной тревоги. У самой девушки имеется израильский паспорт.