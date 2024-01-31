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В МИД РФ сочли слова Борреля о примирении России и Украины чудовищными

Захарова назвала слова Борреля о примирении России и Украины чудовищными

0:55
Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля об отношениях Москвы и Киева — чудовищное.

Захарова назвала слова Борреля о примирении России и Украины чудовищными
Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Как прежде отмечал Боррель, примирение РФ и Украины станет ошибкой. По мнению Захаровой, такое мнение представителя Евросоюза шокирует.

"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио "Спутник".

По её словам, подобные слова воспринимаются точно также, как все заявления внутри стран европейского сообщества. Ведь к этому они относятся точно также, хотя и с другим подтекстом.

При этом, обращает внимание Захарова, по сути, подобные мысли должны "зарождаться у дипломата с большим трудом", ведь они существенно противоречат сути его дипломатической работы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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