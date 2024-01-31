Экс-президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Fox News: Кандидатуру Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

По последним данным, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира. Сообщает об этом авторитетный новостной источник Fox News. За выдвижение политика выступила Клодия Тенни, член палаты представителей от Республиканской партии.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как отмечает Тенни, деятельность Трампа в качестве президента страны имеет большое значение. Он сыграл важную роль в подписании Авраамовых соглашений. Это стало ключевым моментом в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Тенни утверждает, что усилия бывшего президента в достижении этого соглашения были "беспрецедентными" и еще не получили должного признания со стороны Нобелевского комитета.

"Я искренне надеюсь, что он получит заслуженное признание", — подчеркнула она.

Это не первая номинация Трампа на Нобелевскую премию мира. Он уже трижды был кандидатом на эту награду. Однако, сейчас, когда тема примирения и установления мира стала более актуальной, его выдвижение приобретает особую значимость и интерес.