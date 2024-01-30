Кто победит в битве наркомана и алкоголика на Украине: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе

The Spectator: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе

Разговоры об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в очередной раз доказывают, что отношения с Зеленским у него не сложились, передает The Spectator.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Политолог из Великобритании Марк Галеотти отметил, что сложившимся положением недовольны в Европе, так как это лишь подчеркивает наличие раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а также дестабилизирует политическую ситуацию.

"Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента похоже, пришла в себя", — написал эксперт.

Он предположил, что Зеленский решил посмотреть, что будет, если выпустить сообщение об отставке главкома. В этом он переиграл сам себя.

Новость об отставке Залужного появилась вечером, 29 января. Об этом сообщали как украинские СМИ, так и некоторые местные депутаты. Спустя несколько часов властями эти сообщения были опровергнуты.

В последнее время между Зеленским и Залужным появились серьезные разногласия, а откровенное интервью главкома ВСУ журналу The Economist подлило масла в огонь. С его слов, президент якобы хочет убрать главкома с должности из-за политических амбиций.