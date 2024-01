Кто победит в битве наркомана и алкоголика на Украине: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе

Разговоры об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в очередной раз доказывают, что отношения с Зеленским у него не сложились, передает The Spectator.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.