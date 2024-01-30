Медведев заявил, что ему "глубоко наплевать на чувства японского народа"

Медведев: мир с Японией возможен только при признании Курил территорией РФ

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев выразил своё мнение на странице "ВКонтакте" относительно заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о территории Курильских островов и подписании мирного договора с Москвой, сообщает ТАСС. Политик подчеркнул, что вопрос о Курилах окончательно решён их статус закреплен в Конституции России.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

Ранее японский премьер выразил недовольство сложившимися отношениями между странами и заявил о желании заключить мирный договор с Россией после урегулирования спора о Курильских островах. Одновременно он подчеркнул намерение Токио продолжать давление на Москву через санкции и поддерживать Киев.



"Мы абсолютно не обращаем внимание на "чувства японского народа" относительно так называемых Северных территорий. Они не являются предметом спора, это Россия", — прокомментировал высказывания Кисиды российский политик.



Медведев отметил, что Курилы продолжат играть стратегическую роль, включая размещение нового вооружения. Тем, кто "особенно грустит", политик предложил "отказаться от жизни по традиционному японскому обычаю".