Немецкий журналист Корпер поразился увиденным в Мариуполе

Репортера немецкого ZDF Корпера восхитили темпы восстановления Мариуполя

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Восстановление Мариуполя идет полным ходом, горожане радуются переменам, проинформировал своих соотечественников немецкий журналист Армин Корпер в материале для телеканала ZDF.

Фото: donetsk.kp.ru by ДАН

Репортёр побывал в российском городе Мариуполе, который еще полтора года назад находился под властью киевского режима. Он отметил, что Мариуполь не похож на город-призрак. Немец убедился, что большинство горожан настроены пророссийски, все работает в нормальном режиме, а жизнь идет своим чередом.

Мариуполь был первым взятым нашими военными городом, который враг за восемь лет с начала конфликта превратил в укрепрайон. До начала спецоперации националисты стянули сюда танки, артиллерию, системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", и ракетные комплексы "Точка-У". Основным средством прикрытия украинские военные избрали не системы ПВО, а жителей города, прятавшихся в подвалах без воды и пищи. Мариуполь прошел трудный путь с 2014 года от украинской оккупации до освобождения от нацистской власти 20 мая 2022 года. Теперь наступил этап его возрождения и полного возвращения к мирной жизни.